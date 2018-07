: I FASCISTI ROSSI In attesa di studiare nel dettaglio il primo decreto del governo Conte, battezzato “Dignità” dal v… - marcotravaglio : I FASCISTI ROSSI In attesa di studiare nel dettaglio il primo decreto del governo Conte, battezzato “Dignità” dal v… - Palazzo_Chigi : Presentazione del decreto dignità: conferenza stampa del Presidente Conte e del Vice Presidente Di Maio, diretta - fattoquotidiano : Decreto dignità, Conte: “Recuperiamo quella dei lavoratori: il precariato non può essere l’unica misura dei rapport… -

"Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro" perché non può essere "una dimensione" che "si protrae nel tempo incondizionatamente"e"non può essere l'unica misura dei rapporti di lavoro", ha detto il premierpresentando il Dlnega poi che il governo sia in contrasto con il mondo imprenditoriale e spiega"adotteremo misure per favorire la crescita economica.Vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale,ma vogliamo evitare iniziative ingiustificate"come chi delocalizza.(Di martedì 3 luglio 2018)