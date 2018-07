Conte | Salvini? Ci sono opinioni personali ma nessuno scontro

Dazi - Conte dice no a Salvini e Di Maio. E c’è la sponda di Mattarella : La scorsa settimana il segretario leghista e il capo politico del Movimento 5 stelle avevano detto di volere forme di «protezione per i nostri prodotti». Il premier si è smarcato

Migranti. Salvini : Conte è stato bravo - siamo a metà dell'opera. Tajani : unità a rischio : ... "la gente lo vuole, non perché è improvvisamente diventata xenofoba e vuole erigere muri contro il resto del mondo, ma perché è compito di ogni autorità politica far rispettare la legge, proteggere ...

Conte : "Soddisfatto all'80%". Ma Salvini : "Vediamo i fatti" : Meglio un accordo di piccolo cabotaggio che niente. Giuseppe Conte dopo il trionfalismo iniziale, sposa la linea della soddisfazione temperata per descrivere il suo umore post-Consiglio europeo. "È stato un lungo negoziato, ma da oggi l'Italia non è più sola". Il premier, in conferenza stampa, scorre gli articoli del testo per dimostrare come i partner Ue abbiano recepito e sottoscritto molte richieste del piano in dieci punti presentato da ...