Conte | dl per dignità lavoratori | imprenditori e cittadini

Conte : decreto per dignità lavoratori - imprenditori e cittadini : Roma, 3 lug. , askanews, 'Ieri sera si è svolto un Consiglio dei ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti, sono particolarmente lieto come presidente del governo che il primo dl che ...

Conte : azzardopatia perniciosa come abuso alcol e droghe : Roma, 3 lug. , askanews, Il governo ha approvato le norme 'contro l'azzardopatia' perché 'non vogliamo che si alimentino queste forme di dipendenza, che non sono meno perniciose di quelle classiche ...

Conte : Salvini? Ci sono opinioni personali ma nessuno scontro : Roma, 3 lug. , askanews, 'La realtà di lavoro del nostro gruppo è molto diversa da come viene rappresentata, nelle nostre riunioni non trovereste traccia di scontri e diverbi, leggiamo i giornali per ...

Conte : 'Con nostro primo decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

Decreto dignità - Conte : “Recuperiamo quella dei lavoratori : precariato non può essere unica misura dei rapporti lavoro” : “Sono particolarmente lieto come presidente di questo governo del fatto che il primo Decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Abbiamo adottato misure – aggiunge Conte – che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione ...

In Onda : Parenzo e Telese raccontano l’estate politica su La7. «Porte aperte al premier Conte» : David Parenzo, Luca Telese Il clima politico dell’estate è acceso, anzi rovente. Le prime mosse del governo giallo-verde sono oggetto di costante attenzione, di plausi e di polemiche, e La7, in tal senso, non intende bucare la notizia. Da stasera sulla rete terzopolista tornerà In Onda, il talk show estivo condotto anche quest’anno da David Parenzo e Luca Telese. Dalle 20.35, i due giornalisti apriranno il dibattito ospitando proprio ...

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere Contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "È necessario recuperare la qualità dei processi educativi rivolti ai nostri giovani, contrastare l’elevato tasso di dispersione scolastica, quindi potenziare il tempo pieno, oltre a procedere con l’adeguamento degli organici di diritto e far fronte alla limitata dispo

