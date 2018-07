Conte | decreto per dignità lavoratori | imprenditori e cittadini

Decreto dignità - Di Maio : Colpo a jobs act-burocrazia. Conte : Non siamo contro le imprese : Teleborsa, - Il Decreto dignità si basa su "tre concetti: diamo un Colpo mortale al precariato , licenziando il jobs Act; diamo un Colpo mortale alla parte più insidiosa della burocrazia , per cui ci ...

Cosa ha detto Conte sul decreto 'dignità' : Roma, 3 lug. , askanews, 'Ieri sera si è svolto un Consiglio dei ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti, sono particolarmente lieto come presidente del governo che il primo dl che ...

DECRETO DIGNITÀ/ Dai contratti alla delocalizzazione e al redditometro : i Contenuti del provvedimento : DECRETO DIGNITÀ, cosa prevede il provvedimento del Governo Conte voluto da Luigi Di Maio: misure sui contratti, sulle delocalizzazioni e sulla semplificazione fiscale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:39:00 GMT)

Conte : 'Con nostro primo decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

Decreto dignità - Conte : “Recuperiamo quella dei lavoratori : precariato non può essere unica misura dei rapporti lavoro” : “Sono particolarmente lieto come presidente di questo governo del fatto che il primo Decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Abbiamo adottato misure – aggiunge Conte – che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione ...

