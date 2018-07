Consigli regionale | l' Abruzzo ha finalmente il Garante per l' Infanzia

Veneto : i lavori della settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Calendarizzata, inoltre, l’audizione con il Sindaco di Salzano in ordine al progetto SFMR di eliminazione di un passaggio a livello nell'ambito dei lavori per il raddoppio dei binari sulla linea Mestre -Castelfranco Veneto. All’OdG, infine, il PdL della Giunta, abbinato a

Veneto : i lavori della settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sempre nella giornata di mercoledì 4 luglio, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente con all’OdG il rilascio di alcuni pareri su altrettanti provvedimenti della Giunta regionale: ‘Piano irriguo regionale’; ‘Approvazione del bando di concorso

Veneto : i lavori della settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - E, ancora: la Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle disposizioni in materia di promozione del bacino termale dei Colli Euganei. All’OdG, l’illustrazione delle seguenti Proposte di Legge, di iniziativa consiliare: ‘Integrazioni e modifiche alla L.R. 29 dicembre 2017

Veneto : i lavori della settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale del Veneto, in seduta ordinaria, nella giornata di martedì 3 luglio, a partire dalle ore 14.30, con all’OdG la prosecuzione dei lavori della seduta precedente, in particolare l’esame di di

Martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale - corposo l'ordine del giorno : A seguire la proposta di Risoluzione già approvata in Commissione Agricoltura , relatrice Claudia Carzeri, Forza Italia, contro il taglio dei fondi per la Politica Agricola Comune , PAC, destinati ...

Botte al Consigliere regionale Borrelli - la solidarietà della giunta de Magistris : 'Quanto è accaduto a Francesco Emilio Borrelli è intollerabile. Gli esprimo, a nome dell'intera amministrazione comunale, solidarietà e vicinanza per l'aggressione subita e l' apprezzamento per la ...

Napoli - Consigliere regionale pestato mentre filma un parcheggiatore abusivo | Video : Un'aggressione, ai danni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si è consumata nella serata di ieri all'esterno di un noto locale di via Marina, a Napoli. È lo stesso Borrelli a raccontarlo...

Consiglio regionale - conclusi lavori seconda commissione : ... sia per quanto riguarda l'aspetto relativo all'economia sommersa, sia a tutela dei professionisti. 'In tale materia - ha dichiarato Morrone a margine dei lavori - siamo tra le prime regioni a ...

Consiglio regionale - conclusi lavori seconda commissione : ... sia per quanto riguarda l'aspetto relativo all'economia sommersa, sia a tutela dei professionisti. 'In tale materia - ha dichiarato Morrone a margine dei lavori - siamo tra le prime regioni a ...

Anonymous 'oscura' il sito del Consiglio regionale della Toscana : Anonymous Italia torna a farsi viva con un'operazione di 'defacing': a farne le spese, in tarda mattinata, il sito del Consiglio regionale toscano sul quale, prima di finire offline, è comparsa la ...

Toscana - attacco hacker blocca sito del Consiglio regionale : Un attacco hacker ha messo fuori uso il sito del Consiglio regionale della Toscana. Intorno alle 16 sono comparse alcune foto targate "Anonymous Italia" nella galleria di immagini nella homepage del ...

Toscana : attacco hacker blocca il sito del Consiglio regionale : Un attacco hacker ha messo fuori uso nel pomeriggio il sito del Consiglio regionale della Toscana. Intorno alle 16.00 sono comparse alcune foto targate ‘Anonymous Italia’ nella galleria di immagini nella homepage del sito, una con il logo dell’organizzazione di hacker, l’altra con la scritta in inglese “La gente non deve aver paura dei propri governi, i governi devono aver paura dei loro popoli“. In seguito ...

Toscana - attacco hacker blocca sito del Consiglio regionale : Toscana, attacco hacker blocca sito del Consiglio regionale Toscana, attacco hacker blocca sito del Consiglio regionale Continua a leggere L'articolo Toscana, attacco hacker blocca sito del Consiglio regionale proviene da NewsGo.

I lavoratori dei Centri per l'impiego al Consiglio regionale : "Uguale trattamento per stabilizzati e precari" : Uguale trattamento per i precari e per chi ha un contratto a tempo indeterminato. Lo hanno chiesto oggi i lavoratori dei Centri per l'impiego, auditi in Consiglio regionale del Piemonte. Presenti il ...