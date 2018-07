Consigli regionale | l' Abruzzo ha finalmente il Garante per l' Infanzia

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 luglio 2018) L'Aquila - L’hailper l’e l’adolescenza. Lo annuncia con estremo orgoglio l’assessore alle Politiche Sociali, Marinella Sclocco, che oggi intervenendo durante ilo ha preteso tempi certi per una discussione sul tema e ottenuto una votazione favorevole. “Se un numero sempre maggiore di persone si colloca nella coda della distribuzione del reddito – ha spiegato la Sclocco durante l’intervento ino – questo ha effetti anche su altri aspetti sociali, come le disuguaglianze nella salute o nelle opportunità educative. Per questo – ha continuato l’assessore citando i dati pubblicati nell’ultimo dossier ISTAT sulla povertà e il conseguente allarme lanciato da Save The Children per i “minori a rischio” – i bambini non possono più aspettare. Vanno ascoltati, vanno protetti, vanno accompagnati nel diventare grandi. ...