Con la stimolazione cerebrale diminuisce la violenza

(Di martedì 3 luglio 2018) Stimolare la corteccia prefrontale, la parte del cervello responsabile del controllo dell’istinto e delle decisioni, potrebbe ridurre l’intenzione di una persona di commettere unadi oltre il 50%. A raccontarlo sulle pagine del Journal of Neuroscience è una nuova ricerca della University of Pennsylvania e della Nanyang Technological University, secondo cui la, o meglio latranscranica a corrente continua, è stata in grado di aumentare la percezione che gli atti difisica e sessuale siano moralmente sbagliati. “La capacità di manipolare dall’esterno questi aspetti complessi e fondamentali della cognizione e del comportamento ha enormi implicazioni sociali, etiche e in futuro probabilmente anche legali”, spiega l’autore Roy Hamilton, neurologo della University of Pennsylvania. Nello studio, i ricercatori hanno ...