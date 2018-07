Commercio | parte da Venezia l’offensiva di Confcommercio contro i tarocchi

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l'abusivismo sulle spiagge (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto-pilota proseguirà poi in altre regioni italiane, fra le quali l’Abruzzo, dove 'Niente di vero sotto il sole' il 23 luglio approderà a Fossacesia Marina(Chieti). Ciascuna data vedrà una doppia rappresentazione, durante la quale Tiziana Di Masi coinvolgerà il pu

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – Tutto falso on the beach tour è la versione estiva e balneare del progetto nazionale di ConfCommercio Imprese per l’Italia ‘Educazione all’acquisto legale: fermiamo la contraffazione!”, che negli ultimi 3 anni attraverso 15 tappe in tutta Italia ha già coinvolto migliaia di studenti ed è stato inserito dal Cnac, il Consiglio nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero ...

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il progetto-pilota proseguirà poi in altre regioni italiane, fra le quali l’Abruzzo, dove ‘Niente di vero sotto il sole’ il 23 luglio approderà a Fossacesia Marina(Chieti).Ciascuna data vedrà una doppia rappresentazione, durante la quale Tiziana Di Masi coinvolgerà il pubblico in curiose ‘sfilate” con abiti contraffatti e improbabili test di conoscenza sui prodotti. Per ...

Valentina Tilgher : 'Il Distretto Urbano del Commercio apre le porte alla partecipazione' : ... costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto; realizzare una politica organica di valorizzazione del Commercio nel tessuto Urbano; promuovere l'...