Commercio | parte da Venezia l’offensiva di Confcommercio contro i tarocchi 3

Commercio : parte da Venezia l’offensiva di ConfCommercio contro i tarocchi (2) : (AdnKronos) – ‘Con questo evento ‘ spiega il presidente di ConfCommercio Ascom Venezia Roberto Magliocco ‘ riteniamo evidenziare i danni sia economici che di salute provocati dalla merce contraffatta. Ci sentiamo impotenti perché non troviamo strumenti adeguati per punire tali reati, basti pensare che ci sono centinaia di milioni di euro di multe inevase, solo nel comune di Venezia ammontano a 50 ...

Commercio : parte da Venezia l’offensiva di ConfCommercio contro i tarocchi : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – Dopo il primo spettacolo teatrale dedicato all’emergenza contraffazione in scena dal 2013 ‘Tutto quello che sto per dirvi è falso”, l’attrice Tiziana Di Masi torna quest’estate sul litorale Veneziano con un nuovo flashmob teatrale ‘Niente di vero sotto il sole” promosso e sostenuto da ConfCommercio Imprese per l’Italia, Federazione Moda Italia e da ...

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l'abusivismo sulle spiagge (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto-pilota proseguirà poi in altre regioni italiane, fra le quali l’Abruzzo, dove 'Niente di vero sotto il sole' il 23 luglio approderà a Fossacesia Marina(Chieti). Ciascuna data vedrà una doppia rappresentazione, durante la quale Tiziana Di Masi coinvolgerà il pu

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l'abusivismo sulle spiagge : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - Tutto falso on the beach tour è la versione estiva e balneare del progetto nazionale di ConfCommercio Imprese per l’Italia “Educazione all’acquisto legale: fermiamo la contraffazione!”, che negli ultimi 3 anni attraverso 15 tappe in tutta Italia ha già coinvolto migliai

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – Tutto falso on the beach tour è la versione estiva e balneare del progetto nazionale di ConfCommercio Imprese per l’Italia ‘Educazione all’acquisto legale: fermiamo la contraffazione!”, che negli ultimi 3 anni attraverso 15 tappe in tutta Italia ha già coinvolto migliaia di studenti ed è stato inserito dal Cnac, il Consiglio nazionale anticontraffazione istituito presso il Ministero ...

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il progetto-pilota proseguirà poi in altre regioni italiane, fra le quali l’Abruzzo, dove ‘Niente di vero sotto il sole’ il 23 luglio approderà a Fossacesia Marina(Chieti).Ciascuna data vedrà una doppia rappresentazione, durante la quale Tiziana Di Masi coinvolgerà il pubblico in curiose ‘sfilate” con abiti contraffatti e improbabili test di conoscenza sui prodotti. Per ...

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – Tutto falso on the beach tour è la versione estiva e balneare del progetto nazionale di ConfCommercio Imprese per l’Italia ‘Educazione all’acquisto legale: fermiamo la contraffazione!”, che negli ultimi 3 anni attraverso 15 tappe in tutta Italia ha già coinvolto migliaia di studenti ed è stato inserito dal Cnac, il Consiglio nazionale anticontraffazione istituito presso il ...

Commercio : parte dal litorale veneto la campagna contro l’abusivismo sulle spiagge (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il progetto-pilota proseguirà poi in altre regioni italiane, fra le quali l’Abruzzo, dove ‘Niente di vero sotto il sole’ il 23 luglio approderà a Fossacesia Marina(Chieti).Ciascuna data vedrà una doppia rappresentazione, durante la quale Tiziana Di Masi coinvolgerà il pubblico in curiose ‘sfilate” con abiti contraffatti e improbabili test di conoscenza sui prodotti. Per ...

Valentina Tilgher : 'Il Distretto Urbano del Commercio apre le porte alla partecipazione' : ... costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto; realizzare una politica organica di valorizzazione del Commercio nel tessuto Urbano; promuovere l'...