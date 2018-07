http://feedproxy.goo

: Come sbarazzarsi delle scottature con una crema ad aloe vera: Estate e caldo, l’unica cosa… - giannifioreGF : Come sbarazzarsi delle scottature con una crema ad aloe vera: Estate e caldo, l’unica cosa… - sinfobhes : in questo periodo mi sento così sola non so è come se nessuno volesse stare con me e di conseguenza io non volessi… - Beatrix_aka_BM : RT @ggargiulo3: @fattoquotidiano Vergognatevi, avete creato l’antipolitica ed il populismo, come alla vigilia del fascismo,giocando con la… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Estate e caldo, l’unica cosa che si vuole fare in questo periodo dell’anno è andare al mare a trovare refrigerio, ma se non si sta attenti al Sole lesono dietro l’angolo. Una buonasolare e alcuni accorgimenti aiutano a prevenire gli arrossamenti, se invece non ci sei riuscito ecco cosa puoi fare per alleviare il bruciore grazie all’per un sollievo immediato Il Sole è unaprincipali fonti di vitamina D essenziale al nostro corpo, ma l’esposizione deve essere coscienziosa altrimenti leda elioterapia possono comportare diversi disagi. Scottatura o eritema solare, il risultato è pelle arrossata che può sfaldarsi e staccarsi dopo alcuni giorni oltre al bruciore. Causata dai raggi ultravioletti, di solito non dura a lungo ma può essere dolorante e causare un grande disagio. ...