Come cambiano i contratti di lavoro a termine con il decreto Dignità

Sky - la rivoluzione dei canali : ecco Come cambiano e come seguirai lo sport in televisione : rivoluzione per chi segue lo sport in televisione. cambiano i nomi dei canali sportivi di Sky , in un processo di verticalizzazione che già era partito con i canali dedicati alla Formula Uno e alla ...

Calciomercato Serie A - Come cambiano le squadre : super colpi di Juve - Napoli - Roma ed Inter - importanti mosse di Genoa - Lazio - Sampdoria e Torino [FOTO] : 1/21 ...

Mondiali 2018 - Come cambiano (ora dopo ora) i favoriti della competizione : Il tutto, in modo… più oggettivo del solito: considerata la sfortunata assenza della nazionale italiana di calcio a quella che è la competizione calcistica internazionale più importante del globo, non ci rimane che dare uno sguardo appassionato (ma senza influenze di tifo) a quel che potrebbe accadere nei prossimi giorni e nelle settimane che ci separano al momento della finale. Sudamericane in difficoltà Iniziamo con una piccola nota di ...

Flat Tax di M5S e Lega : ecco Come cambiano le cose e a chi conviene - gli esempi : In attesa che finalmente possa essere dipanata la matassa relativa al nuovo Governo in maniera definitiva, è il momento in cui si prova a capire quali possono essere i punti di accordo di un programma di un esecutivo che mettera' insieme due forze che, almeno in campagna elettorale, risultavano avversarie. Tra i punti su cui sembra destinata ad esserci convergenza di idee c’è la Flat Tax. In questi casi si sprecano fiumi di inchiostro ...

Addio Fornero : Come cambiano le pensioni con il nuovo governo : come cambiano le pensioni con il nuovo governo? La promessa di Lega e 5 stelle è quella di abolire la legge Fornero ma dal punto di vista pratico il passaggio al nuovo regime previdenziale sarà graduale. Il...

Influencer - Come i big data cambiano il marketing : Questi fattori hanno permesso di sviluppare un mondo dove, oltre a individuare i potenziali Influencer, categorizzarli per settori o argomenti, c'è stato bisogno di realizzare le metriche necessarie ...

Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico per un governo - ecco Come cambiano le geometrie politiche : (Foto: Uk in Italy / flckr.com) Dopo la defezione di Giuseppe Conte, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Carlo Cottarelli, che è salito al Colle alle 11:30, zaino in spalla e sorridente, per ricevere formale incarico di formare un governo particolarmente attento alle necessità contabili dell’Italia. Cottarelli è un economista, nato a Cremona nel 1954, ha lavorato prima per Bankitalia e poi per il Fondo monetario internazionale ...

Referendum irlandese sull’aborto - ecco Come cambiano le cose e la situazione in Europa : (foto: ARTUR WIDAK/AFP/Getty Images) Il 25 maggio l’Irlanda potrebbe scegliere di cambiare la sua costituzione, per entrare finalmente nel folto gruppo di nazioni Ue in cui il ricorso all’aborto è un diritto sancito dalla legge. Per farlo, i cittadini saranno chiamati a scegliere se abrogare o meno il cosiddetto ottavo emendamento, l’articolo della costituzione irlandese che attualmente riconosce pari diritto alla vita sia alla donna che al ...

Flat Tax di M5S e Lega : ecco Come cambiano le cose e a chi conviene - gli esempi : In attesa che finalmente possa essere dipanata la matassa relativa al nuovo Governo in maniera definitiva, è il momento in cui si prova a capire quali possono essere i punti di accordo di un programma di un esecutivo che metterà insieme due forze che, almeno in campagna elettorale, risultavano avversarie. Tra i punti su cui sembra destinata ad esserci convergenza di idee c’è la Flat Tax. In questi casi si sprecano fiumi di inchiostro ...

Come cambiano gli avvisi di sicurezza di Chrome : Google ha annunciato novità nel modo in cui mostrerà sul suo browser Chrome i siti web protetti da cifratura. Fino ad ora le pagine web protette dal protocollo HTTPS (HTTP Secure, cioè “HTTP Sicuro”, perché crea un canale di comunicazione sicuro rispetto a HTTP) sono indicate con l’immagine di un lucchetto e il termine “Sicuro” nella barra degli ...

Come cambiano i gruppi WhatsApp : (Foto: Gaia Berruto/Wired) gruppi di WhatsApp, dall’adorazione al fastidio, nell’arco di pochi minuti: tanto utili, quanto urticanti, in certi momenti. Ma ci si può sempre chiamare fuori e anzi, sempre di più. Novità nel servizio di messaggistica istantanea di casa Facebook. Tanto per cominciare, sarà aggiunta la descrizione del gruppo, un breve testo all’interno della schermata “Info gruppo” che permette di ...

Elsa Fornero - Lega e M5s pronti a smantellare la sua riforma : Come cambiano le pensioni : C'è un punto sul quale Lega e Movimento 5 Stelle convergono perfettamente, senza distinguo, se e ma. Si chiama Elsa Fornero, la ministra al Welfare governo Monti che ha dato il suo nome alla legge ...

Modulo TFR 2 : Come cambiano le modalità di scelta? : Grazie al Decreto 22 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, è ora possibile per i dipendenti di poter scegliere di destinare al fondo pensione una percentuale minima di TFR maturato, esprimendone la volontà all’interno del nuovo “Modulo TFR 2”. L’aggiornamento si è reso necessario per allineare i contenuti del predetto Modulo alle nuove norme introdotte dalla “Legge sulla concorrenza”, di cui all’art. 8, co. 2, ...

Allegri come Di Maio e Salvini/ "Var aiuta" - mesi fa "rovina sport" : calcio o politica Come cambiano le idee! : Allegri come Di Maio e Salvini: 'Var strumento che aiuta molto', ma solo pochi mesi fa diceva 'rovina sport'. calcio e politica, come cambiano idee!.