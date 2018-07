surface-phone

: Come aggirare facilmente il blocco di Wikipedia: - SurfacePhoneIta : Come aggirare facilmente il blocco di Wikipedia: - arocco1992 : Come accedere a Wikipedia, aggirando il blocco Wikipedia è bloccata per protesta contro la UE, ma c'è un modo per a… - Girottor : @matteomatzuzzi Ecco come aggirare i divieti per ordinare preti omosessuali: basta cambiare diocesi, finché non si… -

(Di martedì 3 luglio 2018), a partire da oggi, ha deciso di bloccare l’accesso al suo sito web a tempo indeterminato al fine di far sentire la propria voce e di protestare contro la direttiva europea sul copyright., infatti, si è mostrata decisamente cotrariata riguardo questa direttiva che, secondo quanto riportato nel suo comunicato ufficiale, minaccerebbe la libertà online e la chiusura stessa del noto sito di encicplopedia più visitato al mondo. Con questo, viene dunque chiesto ai parlamentari europei di respingere l’attuale testo della direttiva. Cara lettrice, caro lettore, Il 5 luglio 2018 il Parlamento europeo in seduta plenaria deciderà se accelerare l’approvazione della direttiva sul copyright. Tale direttiva, se promulgata, limiterà significativamente la libertà di Internet. Anziché aggiornare le leggi sul diritto d’autore in Europa per promuovere la ...