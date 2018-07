COLONY - Recensione 3x09 The Big Empty

lostinaflashforward

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Tiotoy2703pg : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 3 luglio 2018) Non bisogna dare mai nulla per scontato in una serie comee in questo nono episodio abbiamo la dimostrazione chiara e nitida di come non sempre la soluzione migliore al problema sia quella più ovvia e "facile". "The Big" ci pone un attesissimo confronto fra i protagonisti, con momenti di grande tasso drammatico e che ci fa domandare come mai questa serie non sia nota a tutti come si deve. L'episodio vede il debutto alla regia di Sarah Wayne Callies, che nella serie interpreta Katie Bowman, con sceneggiatura di Carlos Rios, un co-produttore della serie, ed è costruito attorno al piano di Will e Broussard per arrivare a Snyder, in un esito dal forte significato.-Traffici misteriosi: L'episodio si apre con un personaggio visto nello scorso episodio, vale a dire il misterioso corriere. L'uomo, di nome David, si incontra con Kynes, mostrandogli una valigietta con all'interno dei ...