Colombia-Inghilterra | Mondiali 2018 | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Harry Kane - Mondiali 2018/ Video Colombia Inghilterra : un doppio senso del Sun indigna gli avversari : Harry Kane, Video Colombia Inghilterra: ai Mondiali 2018 l'attaccante del Tottenham, attuale capocannoniere del torneo con 5 gol, vuole spingere la sua nazionale ai quarti di finale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:53:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra : Svezia-Svizzera- Tutto pronto per gli ultimi due quarti di finale della Coppa del Mondo. Si parte alle 16:00 con Svezia-Svizzera. Match equilibrato il quale potrebbe regalare diverse sorprese. Attenzione poi al big match delle 20:00. L’Inghilterra studia le mosse giuste per battere la Colombia per poi spianarsi la strada verso la finale. Occhio ai colombiani, […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Svezia-Svizzera e ...

Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 03/07/2018 : Ottavi di finale – Svezia-Svizzera (ore 16) e Colombia-Inghilterra (ore 20). : L’attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L’Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che, […] L'articolo ...

Colombia-Inghilterra - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : infortunati James Rodriguez e Stones : Si va a completare il quadro delle migliori otto nazionali di calcio al mondo: Colombia-Inghilterra non è un semplice ottavo di finale. A Mosca, oggi, martedì 3 luglio, alle ore 20 ci si gioca qualcosa di più: la parte bassa del tabellone della rassegna iridata propone in pratica un’autostrada verso la finalissima del 15 luglio. La Colombia, dopo aver perso all’esordio contro il Giappone una gara giocata praticamente ...

Colombia-Inghilterra - Ottavi Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Saranno Colombia e Inghilterra a chiudere il programma degli Ottavi di finale dei Mondiali 2018. Una partita attesa, tra due squadre favorite per un posto in semifinale in una parte di tabellone abbastanza sbilanciata. I Cafeteros sono in apprensione per le condizioni di James Rodriguez, che ha lasciato in anticipo la sfida col Senegal ma dovrebbe farcela. Gli inglesi, invece, sono sembrati accontentarsi del secondo posto ed ora dovranno ...

