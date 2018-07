Coldiretti | in Italia ⅓ del budget turistico speso a tavola

Alimentare - Coldiretti : riders al lavoro per 4 - 4 milioni di italiani nel 2018 : L’8% degli italiani pari a circa 4,4 milioni di individui adulti ha utilizzato nel 2018 almeno una volta al mese i servizi on line di consegna del cibo a casa cotto o in forma di spesa, la cosiddetta “Food Delivery” che vede impegnati i riders. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati Ismea/Nielsen dai quali emerge che si tratta di un’abitudine che coinvolge prevalentemente i consumatori nella fascia di età ...

Coldiretti : il caldo spinge 19 milioni di italiani a partire a luglio : Sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e per ...

Coldiretti - Istat : 2 - 7 milioni di affamati sono la punta dell’iceberg della povertà in italia : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in italia sono i 2,7 milioni di individui che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, oltre la metà dei 5 milioni che si trovano in povertà assoluta. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulla povertà in italia. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso ...

Coldiretti : La frutta Calabrese ancora protagonista nella Filiera Agricola italiana : ... Firmato dagli Agricoltori Italiani, che garantisce, sostiene e promuove un modello di gestione etico dell'intera Filiera produttiva, basato su valori agricoli e tutela dell'economia dei territori. ...

2.7 milioni di italiani senza cibo. Coldiretti e Campagna Amica lanciano la “spesa sospesa” : La crisi economica che negli ultimi anni ha colpito indistintamente milioni di persone anche in Italia ha provocato delle conseguenze enormi che hanno generato la perdita di posti di lavoro e risorse che, inevitabilmente, hanno incrementato sensibilmente la schiera di nuovi poveri che vivono in condizioni di seria difficoltà economica tanto da non riuscire, in alcuni casi, a mettere un piatto a tavola. E’ in queste situazioni che la ...

Made in Italy - Coldiretti : record di cibo italiani nel mondo - ma c’è il rischio dazi : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero nel primo quadrimestre 2018. Si tratta di un ottimo risultato proprio nell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy ...

Coldiretti - 3 italiani su 4 diminuiscono gli sprechi a tavola : Teleborsa, - Gli sprechi domestici rappresentano ben il 54% del valore totale . Secondo un'indagine effettuata congiuntamente da Coldiretti e dall'Istituto Ixè, ogni anno gli italiani gettano nella ...

Allarme Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani senza cibo. Governo vuole rivedere accordi commerciali

Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani alla mensa dei poveri : Nel 2017 ben 2,7 milioni di italiani hanno fatto ricorso alla mensa dei poveri o ai pacchi alimentari: lo sottolinea la Coldiretti, che evidenzia come tra le categorie più deboli nel nostro Paese ci siano i bambini di età inferiore ai 15 anni (455mila) e gli over 65 (200mila anziani), oltre ai 100mila senza fissa dimora. Per fortuna, sul territorio nazionale operano numerose organizzazioni dedite alla distribuzione di alimenti, come la ...

Povertà in Italia - quasi 3 milioni di persone senza alimenti : il rapporto Coldiretti : La poverta' in Italia ha raggiunto livelli esorbitanti. Il recente rapporto Coldiretti sulla poverta' alimentare, presentato ai Giardini Reali di Torino, evidenzia che 2,7 milioni di Italiani, l'anno scorso, sono stati costretti a recarsi alle mense dei poveri o basarsi sui pacchi alimentari per sopravvivere. Le categorie più vulnerabili sono i bimbi, gli anziani e i clochard. Dal dossier Coldiretti si evince che gli over 65 poveri sono circa ...

Coldiretti : 2 - 7 milioni di italiani costretti alla mensa per i poveri : Nel 2017 2,7 milioni di persone in Italia sono state costrette a ricorrere all'aiuto altrui per poter mangiare. E' quanto emerge da un rapporto di Coldiretti, in cui si sottolinea come sempre più "...