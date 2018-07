Climate leadership summit | il Vaticano convoca il summit della dirigenza globale sul clima

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Il 5 e 6 luglio, ilospiterà un’importante conferenza internazionale sul cambiamentotico e l’ecologia. L’evento commemora il terzo anniversario di Laudato Si’, la storica enciclica di Papa Francesco sull’ambiente. La conferenza discuterà eventi significativi programmati per questo autunno, che includono eventi politici, come la conferenza delle Nazioni Unite COP24 sul cambiamentotico, ed eventi non-statali, come il GlobalAction. Sarà cruciale al successo di questi eventi il contributo di regioni con popolazioni fortemente cattoliche come l’America Latina, l’Australia, la Polonia, le Filippine e negli Stati Uniti, la Florida, l’Ohio, e la Pennsylvania. Questa conferenza segue un incontro alcon i dirigenti delle multinazionali dei combustibili fossili. In quell’incontro Papa Francesco ha detto ai dirigenti che “l’accordo di ...