Clamoroso | Cristiano Ronaldo alla Juve! In Spagna lo danno per certo Cifre pazzesche | la

: Clamoroso scoop dalla Spagna: '#CristianoRonaldo alla #Juve, è fatta! Al Real Madrid 100 milioni' ???? - GoalItalia : Clamoroso scoop dalla Spagna: '#CristianoRonaldo alla #Juve, è fatta! Al Real Madrid 100 milioni' ???? - moryzerotre : RT @GoalItalia: Clamoroso scoop dalla Spagna: '#CristianoRonaldo alla #Juve, è fatta! Al Real Madrid 100 milioni' ???? - xNapoliCampione : Mai ci saremmo immaginati di potervi dare una notizia del genere. Dopo il passaggio di Maradona al Napoli, potrebbe… -

(Di martedì 3 luglio 2018) La voce arriva direttamente d. Il bello, però, è che è già molto più di una voce e in Italia anche la stanno rilanciando tutti, Repubblica per prima, anticipando anche la concorrenza sportiva. Amanti del calcio italiani, ecco la bomba:Juventus. As lo conferma, Marca (sono i principali quotidiani sportivi spagnoli) lo rilancia:giocherà nella Juventus. Inil trasferimento di CR7 a Torino è cosa data per certa. Florentino Perez avrebbe accettato l’offerta da 100 milioni dei bianconeri, nonostante la clausola rescissoria da un miliardo di euro prevista dal contratto del portoghese. Tra il Real Madrid e il calciatore, nelle settimane scorse, ci sarebbero stati degli incontri per portare a termine il divorzio dal club a una cifra “ragionevole”, stimata in 200 milioni di euro. È da questo momento che la Juve ...