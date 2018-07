CK Hutchison acquista Wind Tre | ora cinese al 100% 

tuttoandroid

(Di martedì 3 luglio 2018) Per 2.450 milioni di euroTre saluta i russi di Veon passando a CK Hucthison. C'è l'ufficialità ormai e il conglomeratopuò dirsi ora proprietario unico dell'operatore italiano di telefonia dopo un periodo in cui ne deteneva soltanto una parte. Le operazioni avranno termine entro alcuni mesi in seguito alla conferma delle autorità italiane e dell'UE. L'articolo CKTre, oraalproviene da TuttoAndroid.