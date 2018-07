Cinema America | festa per duemila | pace tra i ragazzi e il Comune

Le tre vite del Cinema America - la storica rassegna arriva in piazza San Cosimato ad Ostia e al Casale della Cervelletta. E Balduina cinema ... : Non solo cinema : il pubblico potrà visitare una mostra fotografica sul quartiere, curata dall'Associazione Balduina che cura l'intero evento, assistere a spettacoli live, presentazioni e convegni su ...

Il Cinema America torna il 2 luglio in piazza San Cosimato : Il Cinema America torna il 2 luglio in piazza San Cosimato , con un evento sorpresa fuori programma. Sarà la commedia del 1996, “Ferie d’agosto”, a inaugurare l’arena all’aperto di Trastevere riconquistata nelle scorse settimane. A presentare il film ci saranno due ospiti: il regista Paolo Virzì e lo sceneggiatore Francesco Bruni. « torna re a San Cosimato con Paolo Virzì e Francesco Bruni ci ricorda il giorno dello sgombero del ...

Cinema America - due settimane da tutto esaurito al liceo Kennedy Video : Due settimane da sold out al liceo Kennedy : primo bilancio per l'arena ad ingresso gratuito del Cinema America , che ha fatto registrare diecimila presenze. L'iniziativa trasteverina - che è stata ...

Cinema America - lunedì Carlo Verdone al Porto Turistico di Ostia Porto : Sbarca anche sul litorale romano il “Piccolo Cinema America ”, con il proprio progetto oggi diffuso nella città di Roma: “Il Cinema in Piazza”, organizzato grazie alla partnership istituzionale di Regione Lazio e Osservatorio regionale per la Legalità e la Sicurezza, con i main sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editorie BNL Gruppo BNP Paribas, con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del ...

Cinema America - San Cosimato entra nel liceo Kennedy : in mille per il debutto : Le prime volte, i debutti, portano da sempre con sé uno speciale misto di ansia da prestazione e paura di deludere chi ha da sempre creduto in te. Soprattutto se è un'intera città, non solo un rione, ...