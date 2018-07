Cinema all' aperto | in Corte Solferino appuntamento con il grande schermo

Dark Hall - Uma Thurman al Cinema dal 1 agosto 2018 : Dark Hall è un film diretto da Rodrigo Cortés e sara' al cinema dal 1 agosto 2018. È un thriller dal taglio fantasy, tratto dal romanzo scritto per i giovani [VIDEO] di Lois Duncan, prodotto per il cinema dall'autrice di Twilight, Stephenie Meyer. Nel cast spicca Uma Thurman, che è affiancata da Taylor Russell, AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman e Rebecca Front. Il film è distribuito da Eagle Pictures. La trama del film In Dark Hall titolo ...

Al Cinema all'aperto con i bambini d'Estate : Per maggiori informazioni consultare il sito di Filmstudio90 Leggi anche Varese - Torna Esterno Notte: 40 film e spettacoli per le sere d'Estate di bambini@varesenews.it

Dal Cinema sotto le stelle alle grigliate sul fiume - a Bologna un caldo weekend ricco di eventi : La rassegna è composta da spettacoli, in orario serale, dove maestri burattinai propongono il meglio del repertorio classico e dai simpaticissimi buratTdays, laboratori per bambini e conferenze a ...

Cinema : premio a Sophia Loren alle "Giornate" di Maratea : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Julia Roberts - dal Cinema alla tv : protagonista in una serie di Amazon Prime : Sono molte le star di Hollywood che restano affascinate dall"universo televisivo di oggi. Tra queste figura anche Julia Roberts. L"attrice premio Oscar per Erin Brockovich, si appresta a debuttare in tv in una serie prodotta da Amazon Prime Video. La notizia è stata diffusa già lo scorso anno, ma solo qualche ora fa, sono trapelate alcune foto dal set che confermano i rumor.Julia Roberts è la protagonista di Homecoming, dramma psicologico ...

Anna Karina domani alla 32ª edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato' di Bologna : "Il mio scopo " ha detto Vittorio De Sica " è di rintracciare il drammatico nelle situazioni quotidiane, il meraviglioso nella piccola cronaca, anzi nella piccolissima cronaca, considerata dai più ...

IMMAGINI DI NOTTE XXI - Dal 9 luglio al 18 agosto il Cinema all'aperto ad Albino : Come già detto, la rassegna avrà come nuova ambientazione alle proiezioni la bellissima struttura, attrezzata per gli spettacoli estivi , libera da barriere architettoniche, , realizzata recentemente ...

Al Cinema il remake di "Papillon" : un'ode alla resistenza umana : nei cinema 'Papillon', remake della celebre pellicola con Steve McQueen e Dustin Hoffman del 1973. Il film è stato presentato al Toronto Film Festival e si basa sull'autobiografia di Henri Charrière , ...

Il Divorzio di Don Fefé. Tra umorismo e pamphlet - Germi e la commedia all italiana - Cinema - Spettacoli : 'I capelli neri pieni di brillantina, i baffi spessi, la sigaretta che penzola dalle labbra, la camminata a falcate lente: Ferdinando rimane una delle grandi icone della mia memoria Cinematografica'. ...

Hollywoodland : in un romanzo gli illusi - padani - dalla Mecca del Cinema : ... il racconto di Mortillaro ricostruisce con abilità il mondo del cinema, restituendo sulla pagina odori, suoni, tic, slang, ambienti, personaggi che ricordano protagonisti di vicende di cronaca. E ...

Divorzio all italiana - al Cinema Ritrovato Mastroianni è Don Fefé : Marcello Mastroianni è il protagonista di tre nuovi restauri in anteprima al Cinema Ritrovato di Bologna. Tra questi 'Divorzio all'italiana' di Pietro Germi del 1961 storia del delitto d'onore del ...

Il Cinema all'aperto inaugura con le "bollicine" : Avete mai visto un giallo... alcolico? No? Bene: è giunto il momento di colmare questa grave lacuna! Giovedì 28 giugno, alle 21.15, saranno proprio le bollicine di Finché c'è prosecco c'è speranza a ...

Filming Italy - Sardegna Festival : SuperCinema dedica una puntata speciale alla manifestazione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

A Udine torna il Cinema all'aperto : A Udine torna il cinema all'aperto , con la rassegna ' Mille petali di cinema ' che inaugurerà giovedì 28 giugno . Nuova location il giardino Loris Fortuna di piazza Primo Maggio che tra roseti e ...