Cina | lo spettacolare salvataggio di due contadini rimasti bloccati nel fiume in piena

Un meteorite illumina il cielo notturno in Cina in uno show di luce spettacolare [VIDEO] : Gli abitanti del sud-ovest della Cina sono rimasti incantati quando un meteorite in fiamme ha illuminato a giorno il cielo notturno nella provincia dello Yunnan. Video dello spettacolare fenomeno mostrano il meteorite sfrecciare nel cielo in un percorso infuocato mentre entrava nell’atmosfera terrestre alle 21:40 circa (ora locale). Il meteorite si è poi schiantato su una casa, lasciando un buco sul tetto. “C’è stato un rumore assordante, quasi ...