Ciclismo | il compleanno di Fabio Aru Il sardo compie 28 anni Il regalo più atteso

oasport

: RT @Coninews: ??????? Medaglia d'oro alle Olimpiadi di #Tokyo1964 nella prova in linea, buon compleanno al ciclista Mario Zanin! ???? #3lugli… - MrSpiderFrog : RT @Coninews: ??????? Medaglia d'oro alle Olimpiadi di #Tokyo1964 nella prova in linea, buon compleanno al ciclista Mario Zanin! ???? #3lugli… - Coninews : ??????? Medaglia d'oro alle Olimpiadi di #Tokyo1964 nella prova in linea, buon compleanno al ciclista Mario Zanin! ????… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Niente Campionato Italiano, in difesa di quel titolo tricolore conquistato splendidamente nel 2017, niente Tour de France, dopo le eccellenti prestazioni messe in mostra l’anno scorso.Aru si allena, si prende un periodo di pausa dalle gare in seguito alla grande delusione (con problemi fisici annessi) del Giro d’Italia, e si prepara a lanciare l’assalto al finale di stagione. Oggi il Cavaliere dei Quattro Mori28, l’età giusta per una maturità fisico-psicologica nel mondo del. L’obiettivo è quello di riscattare questo periodo d’ombra, puntando a nuovi successi. Come dichiarato qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport: “Riparto dal Giro di Vallonia in Belgio, dal 28 luglio al 1° agosto. Una gara utile, con strappi e salitelle. Poi il Giro di Polonia, prima della Vuelta”. Gli obiettivi sono tanti: “Vuelta, ...