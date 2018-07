blogo

: Ciccio Graziani mancato attore di fiction: 'Si intitolava Polstrada e dovevo fare il… - tvblogit : Ciccio Graziani mancato attore di fiction: 'Si intitolava Polstrada e dovevo fare il… - falcions85 : A #MaidireMondiali Ciccio Graziani svela un curioso retroscena: 'Avrei dovuto interpretare un tenente in una fictio… - BetFabio : RT @dafiumicino: Ciccio Graziani: “se fossi stato l’allenatore del Brasile avrei tolto Neymar”....ed è per questo che non sei allenatore!!… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Calciatore, allenatore, personaggio tv e.... Francescosarebbe potuto essere il Tenentese una decina di anni fa si fosse concretizzata la proposta di partecipazione ad una.A rivelare il retroscena è stato il campione del mondo durante una puntata di Mai dire mondiali: “Avrei potutoanche l’dise non ci fosse stato purtroppo un problema serio al regista. La serie si sarebbe dovuta chiamare. Avevo già provato la divisa”. Il primo contatto avvenne poco dopo la fine di Reality Circus, programma di Canale 5 che vedevanel cast. Precedentemente era stata la volta di Campioni, con l’incarico di allenatore del Cervia ricoperto per due stagioni. “la puntata zero, purtroppo i problemi di salute del regista non ci hanno permesso di portare avanti il progetto. Ci dovevano essere anche Adriana Volpe e ...