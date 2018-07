Ci voleva Stronger per iniziare a raccontare diversamente le storie vere

wired

: RT @ugolinic: #Stronger #JakeGyllenhaal è l'eroe di Boston: 'L'amore in una sfida fisica ed emotiva' - danistaffa : RT @ugolinic: #Stronger #JakeGyllenhaal è l'eroe di Boston: 'L'amore in una sfida fisica ed emotiva' - ugolinic : #Stronger #JakeGyllenhaal è l'eroe di Boston: 'L'amore in una sfida fisica ed emotiva' -

(Di martedì 3 luglio 2018) Un altro eroe americano. Jeff Bauman, rimasto paralizzato dall’esplosione delle bombe alla maratona di Boston del 2013, a poche ore dall’evento è riuscito tuttavia a fornire una buona descrizione degli attentatori che aveva intravisto, cruciale per la polizia. Immediatamente considerato un tesoro americano mentre la sua considerazione di sé era in picchiata, paralizzato dal ginocchio in giù, costretto sulla sedia a rotelle, e depresso dall’improvviso cambio, Bauman era un eroe per la nazione ma non per se stesso. Del resto nulla di quel che tramanda la cronaca è totalmente vero per– Io sono più forte, il film che racconta questa storia diretto da David Gordon Green (autore stranissimo che passa da commedie come Strafumati e Lo spaventapassere a film molto seri, invero meno riusciti, come Manglehorn e Joe), impermeabile alla consueta retorica dei veri protagonisti e per ...