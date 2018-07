Choc in Regno Unito | operatrice sanitaria uccide 8 neonati in ospedale | arrestata

fanpage

(Di martedì 3 luglio 2018) Non è chiaro se si tratta di un'infermiera o di un medico. La donna lavorava presso il Countess of Chester Hospital nella contea del Cheshire. Le autorità indagano sulla morte di 17 bambini in totale e su 15 "collassi non mortali" avvenuti nel reparto neonatale tra marzo del 2015 e giugno del 2016.