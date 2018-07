Chiusura punti di primo intervento degli ospedali di Venafro e Larino Scarabeo | Inutile

Chiusura pesante per Piazza Affari - -2 - 4% - - spread a 250 punti : Milano, 25 giu. , askanews, Borse europee e Wall Street in profondo rosso, appesantite nuovamente dalle tensioni commerciali, con il presidente Usa Trump che starebbe preparando un nuovo fronte di ...

Spread Btp-Bund frena la corsa - in Chiusura a 206 punti : Roma, 25 mag. , askanews, Spread Btp-Bund a 206 punti in chiusura dei mercati finanziari. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi era a quota 191 in ...

Spread Btp-Bund frena la corsa - in Chiusura a 206 punti : Roma, 25 mag. , askanews, - Spread Btp-Bund a 206 punti in chiusura dei mercati finanziari. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi era a quota 191 in ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Spread sopra 164 punti - Chiusura a -1 - 48% - Ubi Banca a -7 - 85% (18 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ancora alla situazione politica. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 29% - spread a 149 punti - Mps a -8 - 9% (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:39:00 GMT)