Chiede ai genitori di tenere a bada i figli in piscina | loro lo aggrediscono | ' Brutto

Area gioco Ikea negata a bimbo autistico - genitori pronti Chiede re danni : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – La possibilità di giocare nell’ Area giochi negata a un bambino autistico di cinque anni perché si sarebbe potuto togliere i calzini antiscivolo. A denunciare “la discriminazione subita”, domenica scorsa all’ Ikea di Padova, è il papà del piccolo pronto ora, insieme alla sua famiglia, a intraprendere le vie legali e a chiedere “i danni morali in sede civile”.L’accaduto, ...

FORLÌ - 16ENNE SUICIDA : VIDEO-TESTAMENTO AI GENITORI "MI ODIATE"/ Procura Chiede condanna - accuse della figlia : FORLÌ , 16ENNE SUICIDA , GENITORI a processo: 6 anni al padre, 2 e mezzo alla madre. Nel 2014 si gettò dal tetto del liceo classico che frequentava, lasciando un lungo messaggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:26:00 GMT)

Liceale suicida a scuola - la Procura Chiede la condanna per i genitori : Il sostituto Procura tore di Forlì Sara Posa ha chiesto, al termine di una requisitoria finale durata quasi quattro ore, le condanne a sei anni di carcere per Roberto Raffoni e a due anni...

Firenze : Procura Chiede rinvio a giudizio per genitori ex premier Renzi : Per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, rispettivamente il padre e la madre dell'ex premier nonché segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, è stato chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di ...