Chiaro di Luna | un mese di cinema e teatro con apericena sotto le stelle 

La luce della Luna per osservare la Terra : il Chiarore lunare che calibra gli strumenti ottici affinerà le prestazioni : La Luna è l’ingrediente in più per assicurare dati sull’ambiente affidabili e di buona qualità. Il fatto che la superficie Lunare sia rimasta sostanzialmente inalterata per milioni di anni, ad eccezione di occasionali impatti di meteoriti vaganti, fa sì che la luce riflessa dalla superficie Lunare sia un’ottimale fonte di calibrazione per gli strumenti ottici di osservazione della Terra. Adesso – spiega Global Science – un progetto ...