Chi sviluppa app Gmail può leggere la vostra posta Un nuovo caso Cambridge Analytica?

Chi sviluppa le app per Gmail può leggere la vostra posta : La pratica è nota da tempo ma pochi utenti lo sanno; e solleva non poche domande sulla tutela della privacy, spiega il Wall Street Journal

Below arriverà entro quest'anno. Gli sviluppatori hanno in programma anche l'annuncio di due nuovi gioChi : È passato molto tempo ormai dall'annuncio di Below, il gioco è stato originariamente svelato durante l'E3 2013 di Xbox One e, a distanza di 5 anni, ancora non siamo riusciti ad averlo tra le nostre mani. Gli sviluppatori hanno già parlato delle difficoltà incontrate nella realizzazione di Below, ma hanno anche confermato che il titolo sarà lanciato quest'anno. Il co-fondatore di Capybara Games, Nathan Vella, ha rilasciato interessanti ...

Gli sviluppatori di Sea of ??Thieves ascolteranno le riChieste dei giocatori per i futuri aggiornamenti : Dalla sua uscita a marzo, Sea of ​​Thieves di Rare ha trovato una fan base appassionata, ma il gioco ha subito comunque delle critiche. In un'intervista con GameSpot, l'Executive Producer Joe Neate, il Senior Designer, Shelley Preston e il Design Director, Mike Chapman, hanno discusso della crescita del gioco sin dal lancio, hanno parlato anche delle critiche ricevute e di come si procederà per i futuri aggiornamenti.Gli sviluppatori ...

Se Apple lascerà OpenGL molti sviluppatori di gioChi lasceranno Apple - : Differenziare le applicazioni creando versioni specifiche per Mac, per alcuni sviluppatori ha poco senso, visto il basso market-share di riferimento per il mondo dei giochi su Mac. Una soluzione ...

A causa della politica di censura dei gioChi con contenuti adulti molti sviluppatori stanno lasciando Steam : A causa della nuova politica di Valve di rimuovere i giochi con contenuti sessuali da Steam, molte compagnie stanno portando altrove i loro prodotti. Come riporta Polygon, la compagnia di Visual Novel MangaGamer ha annunciato che lascerà Steam per appoggiarsi a GOG.com. Attualmente sono disponibili i titoli Higurashi When They Cry ed eden ma molto presto vedremo anche Kindred Spirits on the Roof e A Kiss for the Petals.Il PR director John ...

Ricerca & Tecnologia : sviluppata la prima batteria che si ricarica in poChi secondi : Un gruppo Ricercatori della Cornell University, guidato da Joerg Werner, ha sviluppato la prima batteria in grado di ricaricarsi in pochi secondi: il dispositivo, descritto su Energy and Environmental Science dell’Associazione Reale di Chimica, rivoluziona il tradizionale sistema con polo positivo e polo negativo. La nuova architettura si basa su microscopici mattoncini di materiale che si auto-assemblano: il polo negativo è costituito da ...

VideogioChi Made in Italy : Digital Bros Game Academy presenta Svilupparty Beta 2018 : La nuova edizione di Svilupparty si terrà a Bologna dal 18 al 20 maggio, e la due giorni di manifestazione sarà preceduta quest'anno da Svilupparty Beta 2018, una giornata interamente dedicata a incontri e conferenze con ospiti internazionali del panorama videoludico.Svilupparty Beta 2018 avrà come sponsor la Digital Bros Game Academy, l'accademia per diventare sviluppatori di Videogiochi del Gruppo Digital Bros, attiva nella formazione di ...

Salute : gli angeli dell’11 Settembre hanno un risChio doppio di sviluppare un precursore del mieloma : I primi soccorritori arrivati al World Trade Center l’11 Settembre 2001 poco dopo l’attacco alle Torri Gemelle hanno un rischio doppio di sviluppare una condizione detta gammapatia monoclonale di incerto significato (Mgus), un precursore del mieloma multiplo, rispetto alla popolazione generale. E’ quanto ha stabilito uno studio su 781 vigili del fuoco di età compresa fra 50 e 79 anni, pubblicato su ‘Jama Oncology’ e ...