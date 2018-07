“Che paura!” Attimi di tensione a casa Celentano | la terza incursione in un anno Il

caffeinamagazine

(Di martedì 3 luglio 2018)da dimenticare per il celebre cantante Adriano, che ultimamente sembra essere stato preso di mira dai ladri (tre tentativi di furto nel giro di poco più di 12 mesi). Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Giorno”, a inizio giugno alcuni malviventi si sarebbero introdotti nuovamente nella villa a Campesone di Galbiate, alle porte di Lecco, dove il “Molleggiato” vive con la moglie Claudia Mori. Si tratterebbe dellanel giro di poco più di un. In precedenza, alcuni ladri avevano cercato di introdursi nell’abitazione diprima a febbraio e poi ad aprile dello scorso. In tutti i casi, anche nell’ultimo, i malviventi non sarebbero però riusciti a rubare nulla. Nell’ultimo episodio alcuni uomini incappucciati avrebbero scavalcato i muri di recinzione della villa ma, ripresi dalle telecamere ...