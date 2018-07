' Cercasi ragazza o gay di bella presenza' - l'annuncio di lavoro scatena le polemiche : 'Cercasi personale, camerieri/e, ragazza o gay di bella presenza per accoglienza. Lingua inglese' . l'annuncio è comparso sui social del titolare di un lido di Marzamemi , siggestivo borgo marinaro ...

«Cercasi ragazza o gay di bella presenza per accoglienza» - l'annuncio di lavoro che scatena le polemiche : ... si porgono gentilmente, hanno un estro che gli uomini non possiedono e, in questo momento, sono i padroni del mondo' , dice Gigi Tropea, titolare del lido rispondendo alle critiche suscitate dall'...