Centinaio | ora turismo è dipartimento

I lavoratori dei campi della Uil Veneto contro le proposte di Centinaio : ROMA - I voucher? Ci sono già in agricoltura. Stefano Mantegazza, segretario generale della Uila veneta, la confederazione che rappresenta gli agricoltori, replica alle parole del ministro dell'...

Turismo : Bocca - a Centinaio fiducia e collaborazione albergatori : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Di Centinaio conosciamo le capacità e la notevole competenza riguardo i temi e le problematiche del nostro comparto. Siamo certi che metterà la sua esperienza al servizio del suo nuovo ruolo e che si impegnerà a sostenere un settore così prezioso per l’economia del Paese. Come Federazione degli albergatori offriamo la massima collaborazione, confermando la nostra fiducia nel suo ...

"Ora tutto il governo è più forte Opposizione costruttiva da Fi-Fdi" Il ministro Centinaio (Lega) ad Affari : "Si rafforza il governo, sia la Lega sia i 5 Stelle, visto che anche loro dove hanno corso hanno ottenuto un successo, come in Sardegna". Il ministro delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio, Lega, commenta con Affaritaliani.it... Segui su Affaritaliani.it

Caporalato - Centinaio e Salvini : “Legge Martina va cambiata”. Ma ha permesso di fermare 360 imprenditori fuori legge : Secondo il ministro per le Politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio “la legge sul Caporalato va decisamente cambiata”. Una posizione espressa anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che, del testo entrato in vigore il 3 novembre 2016, ha detto: “Invece di semplificare complica”. Ma quali effetti ha prodotto la legge sul Caporalato? La segretaria generale Flai Cgil Ivana Galli, dopo le dichiarazioni di Centinaio, ha invitato il ...

Turismo : Confturismo Veneto - da Centinaio finalmente presa di posizione coraggiosa : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - “finalmente qualcuno che ha il coraggio di prendere una posizione netta su questo tema”. Chi parla è il presidente regionale di ConfTurismo e di Federalberghi Veneto, Marco Michielli. Il tema è la tassa di soggiorno. Il coraggio è del ministro alle Politiche agricole G

Maltempo sul nord Italia - frana a Bussoleno : fango sulle case - un Centinaio di evacuati. In arrivo temporali al Nord : Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia. Un centinaio di persone sono state evacuate a Bussoleno, in val di Susa, in provincia di Torino, per una frana provocata dalle piogge. 'È un disastro', dice il ...

Caporalato : Fai - Flai e Uila chiedono incontro urgente a Centinaio e Salvini : Roma, 6 giu. – (AdnKronos) – Le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno chiesto al ministro dell’Interno Matteo Salvini e al ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio un incontro urgente per affrontare le problematiche del Caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. Lo rendono noto in un comunicato unitario le organizzazioni di categoria.“Anche a seguito dei gravi fatti ...

Governo - la sfilata dei ministri per il giuramento. E Centinaio sbotta : “Critiche su di me? Andate a lavorare” : I ministri del nuovo esecutivo M5S-Lega sfilano al loro arrivo al Colle per il giuramento. Qualcuno si ferma davanti alle telecamere: “Oggi è come il primo giorno di scuola. Il mio primo provvedimento? Valorizzare il Made in Italy”. Così Gian Marco Centinaio, neo ministro dell’Agricoltura del Governo Conte. In risposta alle prime polemiche piovute sul nuovo esecutivo a proposito delle posizioni sul Sud espresse in passato dalla Lega, ...

Centinaio : "Voto in estate? No. Esiste maggioranza" : Si fa veramente fatica a seguire la cronaca politica di questi giorni senza restare spiazzati. Questa mattina Salvini ha bocciato seccamente l'ipotesi di una "riapertura" proposta da Di Maio, pronto a tornare a lavorare con Mattarella per riuscire a far partire il Governo giallo-verde. Il leader della Lega ha commentato con stupore l'idea del leader pentastellato: "Di Maio riapre? A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato".Il parere di ...