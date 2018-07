C' è un accordo sui migranti tra Merkel e Seehofer

accordo tedesco sui migranti - Austria : proteggeremo i nostri confini meridionali con Italia e Slovenia : Dopo il compromesso sui migranti in Germania che prevede restrizioni all'ingresso nel Paese, e che ha salvato il governo della cancelliera Angela Merkel, l'Austria si è detta pronta a "prendere misure per proteggere" le sue frontiere

accordo tedesco sui migranti - Austria : proteggeremo i nostri confini meridionali con Italia e Slovenia : Dopo il compromesso sui migranti in Germania che prevede restrizioni all'ingresso nel Paese, e che ha salvato il governo della cancelliera Angela Merkel, l'Austria si è detta pronta a "prendere misure per proteggere" le sue frontiere

L’accordo sui migranti in Germania : Nasceranno "centri di transito" lungo i confini tedeschi per fare verifiche più rapide sui richiedenti asilo: non dovrebbe cambiare molto, ma Angela Merkel ha evitato la crisi di governo The post L’accordo sui migranti in Germania appeared first on Il Post.

Migranti - Seehofer fa tremare il governo Merkel : “Un accordo sui respingimenti o mi dimetto” : Sarà una nuova e intensa giornata di trattative politiche in Germania, dopo la minaccia del ministro dell’Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, di dimettersi dall’incarico di governo e dalla leadership del partito, aprendo una grave crisi nell’esecutivo. Il ministro lascerà entro tre giorni se non si arriverà a un accordo con la Cdu della can...

Germania - in gioco il destino della Merkel. Il fragile accordo sui migranti appeso al sì di Seehofer : Oggi la cancelliera è impegnata in una lunga giornata di incontri per sottoporre gli accordi siglati a Bruxelles all’esame della Csu bavarese, il partner di governo il cui ministro dell’Interno Seehofer ha criticato la linea della Merkel sui migranti. Giornata decisiva per la sopravvivenza politica del governo e della cancelliera...

Merkel : sui migranti accordo con 16 Stati. Ma da Est la smentiscono : Proprio ieri ad Augusta si è tenuto il congresso federale di Alternative für Deutschland , la formazione di ultradestra diventata alle elezioni del 2017 terza forza politica al Bundestag. Davanti ...

accordo Ue sui migranti : il fronte di Visegrad canta vittoria : I paesi dell'Europa orientale del gruppo di Visegrad , Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, , ostili alle logiche europee delle quote di accoglienza degli immigrati , hanno cantato ...

Migranti - Fico : non chiuderei i porti. Merkel - accordo con 16 Paesi sui respingimenti rapidi : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Si litiga già sull’accordo sui migranti : Macron ha detto che la Francia non aprirà nessun “centro sicuro” e che la responsabilità continua a essere dei paesi di primo arrivo The post Si litiga già sull’accordo sui migranti appeared first on Il Post.

accordo Ue - e nuove polemiche - sui migranti : ecco chi sono i vincitori : Roma considerava fondamentale che passasse l'impostazione politica che effettivamente guida il documento: le migrazioni vanno gestite a livello europeo, con un approccio condiviso, dall'accoglienza ...