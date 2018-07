C’è tutta Wikipedia bloccata

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Una squadra tutta da scoprire. C’è anche Diana Luna! : anche il Golf è parte del programma dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nella rassegna dedicata ai paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo verranno assegnate quattro medaglie d’oro: due per l’individuale, maschile e femminile, e due a squadre. Visto il periodo non ci sono chiaramente atleti di spicco, dal momento che, soprattutto per gli uomini, giugno è un mese fitto tra la disputa dello US Open e il cammino verso ...

“Oggi sposi”. Ma sotto al manifesto… che roba! Avete presente il classico volantino che annuncia le nozze? In questo caso C’è anche un’altra ‘informazione’ : “Tutta la verità”. Choc tremendo in paese : Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto, ma proprio tutto, dovrebbe essere perfetto e invece, destino crudele, non va tutto secondo i piani. Poi, certo, ci sono i casi limite. Quelli in cui non solo non si arriva nemmeno lontanamente alla perfezione, ma si rischia il disastro totale. E badate bene: non stiamo parlando di bomboniere mai arrivate, vestito della sposa strappato o, lavorando di fantasia, catering annullato o prete con ...