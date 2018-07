Catania | per cantare lascia la sedia a rotelle ' La musica mi rende viva'

Catania. Truffe online : operazione Sim Swap diversi arresti : Blitz della Polizia Postale di Catania nell’ambito dell’operazione Sim Swap. Sono 40 le persone indagate oggetto di perquisizioni in queste ore,

Catania. Operazione della Guardia di Finanza 8 arresti : Operazione della Guardia di Finanza a Catania. I finanzieri hanno arrestato 8 persone. Una nona invece è stata interdetta. L’Operazione

Catania - otto arresti per bancarotta : 8.40 Associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di bancarotte fraulente,patrimoniali e documentali, emissione e uso di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute e imposte.Con queste accuse la GdF di Catania ha eseguito 8 arresti e una misura interdittiva. Nel mirino un gruppo imprenditoriale con disponibilità di stabilimenti e unità logistiche a Lodi, Roma, Palermo, Catanzaro e Catania. In esecuzione il ...

Catania - operazione antidroga dei carabinieri : 27 arresti : Catania, operazione antidroga dei carabinieri: 27 arresti Catania, operazione antidroga dei carabinieri: 27 arresti Continua a leggere L'articolo Catania, operazione antidroga dei carabinieri: 27 arresti proviene da NewsGo.

Catania - lavoratore veniva pagato un euro e 80 all’ora per 12 ore al giorno (domeniche comprese) : La storia di sfruttamento riguarda il lavoratore a nero di un'officina meccanica di Catania. L'uomo doveva lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni su 7.Continua a leggere

Catania - Robur Siena - Cosenza e Sudtirol in campo - grande lotta per i play off di Serie B : Catania-Robur Siena e Cosenza-Sudtirol, ultimi novanta minuti verso la finale di Pescara, gara unica, senza appello. All'andata, mercoledì scorso, i toscani sono riusciti a chiudere il match in vantaggio, 1-0, al termine di una partita decisa da un episodio. Stesso risultato per il Sudtirol, vittorioso sul Cosenza. A Catania c'è grande attesa per questo confronto, in programma domani sera, alle 20,30. Alla stessa ora pure l'altra semifinale in ...

Maltempo Sicilia : Anas rinvia la chiusura per i lavori della Palermo-Catania : A causa delle avverse condizioni meteo non sarà effettuata la chiusura dell’autostrada A19 Palermo-Catania, programmata dalle ore 18 di oggi 20 giugno. Le attività, che rientrano nell’ambito dei lavori di manutenzione del Viadotto Morello, si rendono necessarie per l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato su una soletta della carreggiata del viadotto già sottoposta a doppio senso di circolazione per via dei ...

Catania - operazione antimafia : 19 arresti : 7.00 Oltre 200 Carabinieri del comando provinciale di Catania sono impegnati in una vasta operazione contro il clan mafioso Laudani. In esecuzione 19 arresti e numerose perquisizioni nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, rapina,porto e detenzione illegale di armi, con l'aggravante del metodo mafioso. Ricostruito l'organigramma del clan di Paternò (CT),articolazione territoriale ...

Sanità : Asp Catania - stabilizzati 56 dirigenti medici e concorso per 80 posti : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - stabilizzati, all’Asp di Catania, 56 dirigenti medici e sei dirigenti sanitari farmacisti.Salgono così a 289, fra personale dirigenziale e di comparto, le risorse professionali arruolate dall'Azienda nel corso dell’ultimo anno. "Procediamo nel percorso delle stabilizza

Catania - Gdf sequestra beni per 45 mln euro a 're' degli imballaggi : beni per un valore di 45 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania a Giovambattista Puccio, 58 anni, imprenditore leader del settore degli imballaggi del settore ...

Migranti - nave Diciotti sbarca a Catania : a bordo 937 persone - due sono morti : E' entrata nel porto di Catania poco dopo le 7 di mattina la nave 'Diciotti' della Guardia Costiera con a bordo 937 Migranti recuperati nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo in diverse operazioni di ...