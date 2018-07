Catalogna | Govern chiede liberazione ' detenuti politici'

Catalogna - giura il nuovo governo : avanti con l’indipendenza : Catalogna, giura il nuovo governo: avanti con l’indipendenza Catalogna, giura il nuovo governo: avanti con l’indipendenza Continua a leggere L'articolo Catalogna, giura il nuovo governo: avanti con l’indipendenza proviene da NewsGo.

Catalogna : giura nuovo governo : ANSA, - BARCELLONA, 2 GIU - Il nuovo governo catalano ha prestato giuramento, ponendo fine a sette mesi di braccio di ferro con le autorità di Madrid. "Questo governo accetta il mandato per formare ...

Catalogna - Rajoy critica il nuovo Govern : "E' una provocazione" : Catalogna, Rajoy critica il nuovo Govern: "E' una provocazione" Catalogna, Rajoy critica il nuovo Govern: "E' una provocazione"

Governo Catalogna - Rajoy : è provocazione : 23.26 "Una provocazione". Così il premier spagnolo Rajoy ha definito la nomina di due leader catalani detenuti e di due in esilio nel nuovo Governo, annunciata dal neo presidente Quim Torra. Per Rajoy l'annuncio di Torra "dimostra che la sua volontà di dialogo non è sincera". Il premier ha avvertito che il Governo di Madrid, "unico organo competente per autorizzare la pubblicazione del decreto di nomina, analizzerà la fattibilità del nuovo ...

Catalogna - Rajoy critica il nuovo Govern : 'E' una provocazione' : Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha definito "una provocazione" la nomina annunciata dal neo-president Quim Forn di due leader catalani detenuti e di due in esilio nel nuovo Govern minacciando di ...

