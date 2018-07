Castellammare di Stabia | il carabiniere Scafarto pronto a diventare assessore nella

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Gianpaolosta per impegnarsi in politica. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, il maggiore dei carabinieri del Noe è a un passo dall’accettare la nomina dialla legalità e alla sicurezzasua città natale,di. A offire al militare di entraresua giunta è stato il nuovo sindaco della città in provincia di Napoli, Gaetano Cimmino di Forza Italia. “Ci siamo parlati, abbiamo preso un caffé insieme. L’interlocuzione c’è”, dice il primo cittadino all’edizione locale di Repubblica. “Ci sto pensando. Mi piacerebbe contribuire a rendere questa città più vivibile”, sono invece le parole di. I due si sono incontrati sabato scorso, ma avevano già avuto un primo contatto riservato e informale, durante la campagna elettorale. Cimmino – che proviene del Pd, di cui era segretario ...