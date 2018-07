Castel Bolognese | Ra | | Un week end a tutta birra a Casalecchio dal 6 all' 8 luglio

Castel Bolognese - Ra - : Festa De l'Unità dal 8-9-10 e 15-16-17 giugno 2018 in Piazza Bernardi - Castel Bolognese - : ... SOLO SU ORDINAZIONE durante le serate della Festa , , ANCHE DA ASPORTO SI MANGIA, ANCHE IN CASO DI MALTEMPO TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD OFFERTA LIBERA Lo stand gastronomico distribuisce ai tavoli ...

Maggio dei Libri. A Castel Bolognese - Nadia Giberti presenta La baracchina : Con oltre centocinquanta date all'anno, porta in giro per la Romagna e per il resto d'Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici su temi che spaziano dalla Bibbia ebraica all'...