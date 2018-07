Cassazione : nuovo processo per Lombardo : 19.28 La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa nel marzo 2017 dalla Corte d'Appello di Catania, che aveva assolto l'ex presidente della Regione Sicilia Lombardo dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Lombardo era stato invece condannato a 2 anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Ora dovrà tenersi un nuovo processo.

Mafia - Cassazione dispone nuovo processo per Lombardo : Mafia, Cassazione dispone nuovo processo per Lombardo Mafia, Cassazione dispone nuovo processo per Lombardo Continua a leggere L'articolo Mafia, Cassazione dispone nuovo processo per Lombardo proviene da NewsGo.

Mafia - Cassazione : nuovo processo per Raffaele Lombardo : Mafia, Cassazione: nuovo processo per Raffaele Lombardo La Seconda sezione penale ha annullato il pronunciamento emesso nel 2017 che aveva assolto l’ex governatore siciliano dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Era stato condannato, invece, per corruzione elettorale aggravata dal metodo ...

Mafia - Cassazione ordina nuovo processo per ex presidente della Sicilia Lombardo : La Seconda sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa il 31 marzo del 2017 dalla Corte d’appello di Catania che aveva assolto, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo e lo aveva condannato a due anni, pena sospesa, per corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, ma senza intimidazione e violenza. Ora si terrà un nuovo ...

Tav : Cassazione - nuovo processo per 27 imputati : Complessivamente gli imputati erano 35. La procura generale aveva chiesto, l'11 aprile scorso, la conferma delle sentenze di appello per la maggior parte di loro - La sesta sezione penale della ...