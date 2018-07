tg.la7

: Cassazione inflessibile per i 49 milioni che la Lega è condannata a restituire allo Stato - TgLa7 : Cassazione inflessibile per i 49 milioni che la Lega è condannata a restituire allo Stato - WalterSylarYang : RT @TgLa7: Cassazione inflessibile per i 49 milioni che la Lega è condannata a restituire allo Stato - kokoraggamuffin : RT @TgLa7: Cassazione inflessibile per i 49 milioni che la Lega è condannata a restituire allo Stato -

(Di martedì 3 luglio 2018) Per la procura di Genova sono il provento della truffamessa a segno dal Carroccio, e per la quale Bossi ècondannato in primo grado. L'azione di governo evidentemente dà fastidio, ...