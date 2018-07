Casa Celentano ancora nel mirino dei ladri | ennesima incursione di uomini incappucciati

blogo

(Di martedì 3 luglio 2018) La villa di Adrianoa Claudia Mori a Campesone di Galbiate, in provincia di Lecco, è stata di nuovo oggetto delle attenzioni indesiderate di alcuni presunti, anche piuttosto maldestri si direbbe. La notizia è stata diffusa oggi da Il Giorno, ma risale all'inizio di giugno quando, a quanto pare, alcunisono entrati nel parco che circonda la villa dei, ma sono dovuti fuggire praticamente subito a causa dell'allarme che ha cominciato a suonare e anche per la presenza di guardie giurate che presidiano la proprietà. Gli intrusi sono anche stati immortalati dalle telecamere di sicurezza e ora si sta indagando sulla loro identità e anche per capire se sono le stesse persone che l'hanno scorso avevano provato a introdursi nella villa dei. A febbraio e a marzo 2017, infatti, c'erano stati altri due tentativi, almeno seipiù un ...