Casa a luci rosse chiusa a Vittoria

Rom - Luciano Casamonica a Salvini : “Noi siamo italiani da 7 generazioni. Sono nato a Roma e mi sento romano” : “Noi siamo italiani da 7 generazioni”. Alla proposta di censimento dei Rom lanciata da Matteo Salvini, rispondono anche i Casamonica, clan sinti della Capitale. Per Luciano Casamonica, nipote di Vittorio, per il quale nel 2015 la famiglia organizzò un funerale con Rolls Royce, carrozze e le musiche del Padrino, il ministro dell’Interno “può dire quello che vuole” ma “con due parole non può cambiare la vita ...

FILIPPO CONTRI E LUCIA ORLANDO/ Foto - pranzo Casalingo per i piccioncini (Grande Fratello) : FILIPPO CONTRI e LUCIA ORLANDO sempre più uniti e innamorati contro il gossip: dopo le Foto con Patrizia Bonetti, la coppia si concede una romantica serata a casa di lui (Grande Fratello).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Gf - Veronica a Lucia : "Tu sei Casa". Poi le due si baciano sulle labbra : Da quando Filippo Contri è uscito dalla casa del Gf Nip, il rapporto tra Lucia Orlando e Veronica Satti si è fatto ancora più forte.Le due concorrenti, infatti, sono ormai diventate inseparabili e spesso si ritrovano a parlare intorno a un tavolo o sul divano come due amiche che si conoscono da anni. E proprio di questo stavano parlando ieri sera, della loro amicizia. "Io prima di questa esperienza - ha iniziato Lucia Orlando - volevo sempre ...

Grande Fratello - effusioni tra donne. Veronica bacia Lucia : «Tu sei Casa» : L'amicizia all'interno del Grande Fratello tra Veronica e Lucia è sempre più forte. Da quando poi è uscito Filippo, le due trascorrono molto tempo insieme, parlando delle...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri a confronto con Craig Warwick : "Non ho portato il Telegatto nella Casa per fare la guerra con qualcuno" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, l'ultima di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha avuto un confronto con Craig Warwick, sensitivo, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13 e amico di Angela Baldassini, ultima compagna di Gino Bramieri. Craig Warwick, rivolgendosi direttamente a Lucia Bramieri, ha ribadito il fatto di aver ...

Grande Fratello - Lucia : 'La prima volta che ho fatto sesso...'. La confessione spinta che scuote la Casa : All'interno della casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso è il momento delle confidenze spinte. Molto spinte. A lasciarsi andare sono Lucia e Filippio , che rivelano i dettagli della loro prima ...

DIRETTA - Grande Fratello : Lucia Bramieri abbandona la Casa Video : Stasera nuovo appuntamento con la casa del Grande Fratello, il programma condotto da Barbara D'Urso, con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Durante l'appuntamento settimanale [Video] verranno raccontate le vicissitudini accadute negli ultimi sette giorni all'inquilini della casa più spiata d'Italia. Ad iniziare dalla storia tra Filippo e Lucia, arrivata da poche ore al capolinea. I ragazzi si erano trovati subito in ...

Grande Fratello - il bacio lesbo di Lucia e Veronica sul prato della Casa : Al Grande Fratello poteva mancare la parentesi lesbo , pur in una versione molto soft, ? Certo che no. A pensarci sono state Lucia e Veronica . La prima si era lasciata con Filippo dopo un mese di ...

“Che cambiamento”. Grande Fratello - qui Lucia Bramieri è senza trucco. Ma ecco com’è fuori dalla Casa : Lucia Bramieri è la più Grande del gruppo. Sono tutti giovanissimi i concorrenti di questa edizione numero 15 del Grande Fratello e poi c’è lei, Lucia, nuora del compianto Gino Bramieri, che con i suoi 57 anni sin dal primo giorno di reality prova a dare una raddrizzata agli inquilini più scalmanati. Anche quando si tratta di fare le faccende di Casa. Decisa, determinata, simpatica e autoironica, nelle ultime ore, però, ha avuto ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Lucia Bramieri e i dubbi sulle coppie nella Casa : "Filippo e Lucia non sono veri" : GRANDE FRATELLO 2018, Danilo Aquino e Filippo Contri a rischio squalifica nella prossima diretta? Lucia Bramieri non perdona il romano per la sua battuta(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 08:30:00 GMT)

Simone Coccia - flirt nella Casa con Lucia Bramieri : 'Farò uno striptease per te' : Simone Coccia e Lucia Bramieri sono sempre più vicini. I due, entrambi in nomination insieme a Danilo, hanno instaurato un bel rapporto di amicizia all'interno della casa del Grande Fratello , e tra ...