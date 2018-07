“Carlo non ne può più” Markle | la voce che circola è una bomba Pare che il padre di

caffeinamagazine

(Di martedì 3 luglio 2018) Il 19 giugno Meghanè diventata la moglie del principe Harry. Il matrimonio, che te lo dico a fare, è stato da sogno. Lei era bellissima pur nella sobrietà scelta dall’attrice per il suo giorno più bello. Meghan è una donna fortunata: è vero che ora che è la Duchessa del Sussex dovrà rinunciare a tante cose (per esempio alla sua carriera di attrice e ai social network) ma il gioco vale la candela. Forse, però, non la pensa allo stesso modo il suocero di Meghan, Carlo che, da quando laè entrata a far parte della famiglia reale, ha accusato il colpo. Di che colpo stiamo parlando? Del colpo “economico”. Già, perchéche la neo duchessa sia una donna particolarmente costosa. Nulla a che vedere con Kate Middleton, famosa per scegliere spesso abiti low cost (lei li fa sembrare di alta moda) e per riciclare i suoi look. Sin dalla sua prima apparizione al fianco di Harry, ...