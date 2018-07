CARA PATERNO' VUOI CAMBIARE? APPELLO DA MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI

95047

(Di martedì 3 luglio 2018) Cari cittadini di Paternò, come sapete, fortunatamente, la nostra città, ha sempre, storicamente, potuto vantare una straordinaria ricchezza di realtà, esperienze e risorse nel mondo del volontariato e delsmo civico, che ne hanno segnato il cammino contribuendo in maniera significativa alla sua crescita. Nonostante ciò, questo non basta più. Per poter davvero ...