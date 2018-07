Canottaggio - in corso di svolgimento a Piediluco l’ultimo raduno Under 23 del 2018 : In occasione del raduno di Piediluco verranno scelti gli equipaggi azzurri che parteciperanno al Campionato del Mondo Under 23 Dal 1° luglio, e andrà avanti fino al 22 luglio, presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica di Piediluco si sta svolgendo l’ultimo raduno del 2018 riservato alla categoria Under 23. Un collegiale valutativo dal quale emergeranno gli equipaggi che, dal 25 al 29 luglio a Poznan (Polonia), prenderanno ...