Cannabis | Donazzan e Giorgetti | stop a vendita light e prodotti derivati

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Chiediamo al governo di attivarsi per intervenire disponendo loalla liberadie dei, settore pericoloso e in proliferazione, con 422 negozi presenti in tutta Italia ed almeno uno in ogni capoluogo di provincia del Veneto”. Questa la richiesta contenuta in una mozione illustrata oggi a Venezia, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, dai Consiglieri Elenae Massimo, entrambi del gruppo Forza Italia – Alleanza per il Veneto, e presentata assieme ai Consiglieri regionali Giovanna Negro (Veneto del Fare) e Maurizio Conte (Veneto per l’Autonomia), all’On. Carlo Giovanardi (Gruppo Idea) fino al 2011 sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla lotta alla droga, e alla ...