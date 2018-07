Cannabis | Donazzan e Giorgetti | stop a vendita light e prodotti derivati 2

Cannabis : Donazzan e Giorgetti - stop a vendita light e prodotti derivati : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - “Chiediamo al governo di attivarsi per intervenire disponendo lo stop alla libera vendita di Cannabis light e dei prodotti derivati , settore pericoloso e in proliferazione, con 422 negozi presenti in tutta Italia ed almeno uno in ogni capoluogo di provincia del Veneto”.

Cannabis : Donazzan e Giorgetti - stop a vendita light e prodotti derivati : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Chiediamo al governo di attivarsi per intervenire disponendo lo stop alla libera vendita di Cannabis light e dei prodotti derivati, settore pericoloso e in proliferazione, con 422 negozi presenti in tutta Italia ed almeno uno in ogni capoluogo di provincia del Veneto”. Questa la richiesta contenuta in una mozione illustrata oggi a Venezia, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi ...