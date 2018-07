Cancro al colon | la vitamina D funziona come uno scudo

dilei

(Di martedì 3 luglio 2018) Launocontro ilal. A svelarlo un nuovo studio internazionale, secondo cui questa sostanza potrebbe aiutarci a prevenire uno dei tumori più diffusi in Italia. Gli scienziati hanno sempre riconosciuto un ruolo importante allaD, ma la conferma dei suoi benefici arriva da una ricerca condotta da ricercatori americani, asiatici ed europei, pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute. La ricerca prende il via da alcune ipotesi formulate in passato e ha coinvolto 5.700 persone malate di tumore al-retto e 7.100 casi di controllo, analizzati per quasi sei anni. Durante questo periodo di tempo, in coloro che presentavano basse concentrazioni diD nell’organismo è stato registrato un rischio maggiore del 31% di ammalarsi didel-retto. Al contrario, i pazienti con livelli diD adeguati ...