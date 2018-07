Cambio look e nuovi canali per Sky Sport | tutte le novità

Cristiano Ronaldo e l'esultanza della capra : provocazione a Messi - Cambio look o entrambe? : ... che per festeggiare la tripletta si è toccato il mento come a imitare il pizzetto di una capra, ha fatto il giro del mondo: molti hanno pensato che CR7 facesse riferimento al termine G.O.A.T. , ...

Francesco Monte - il Cambio di look è shock : l’ex tronista si fa biondo [GALLERY] : Francesco Monte cambia look, dal parrucchiere l’ex tronista si fa biondo Francesco Monte cambia vita e come una donna farebbe dopo una delusione amorosa (l’ex tronista è rimasto scottato dalla fine della storia con Cecilia Rodriguez) cambia look. Il tarantino si tinge i capelli di biondo per affrontare la prima estate senza l’ex fidanzata accanto. La novità che Monte porta in testa pare essere apprezzata dallo stesso e dalle ...

Real Madrid - Asensio svela il 'pegno' da pagare per la vittoria in Champions : Cambio di look in arrivo : La vittoria in Champions League val bene un 'pegno' da pagare. Perché una promessa è una promessa. Nulla di più importante della parola, lo sa bene anche Marco Asensio. Era lo scorso 19 marzo quando l'...

Al GF il Nina Moric show : i tradimenti di Favoloso - il Cambio look e le urla contro Malgioglio : Nina Moric torna al Grande Fratello 15 con un nuovo look dopo le polemiche della scorsa settimana e pronta a dire la sua su Favoloso. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha deciso di rispondere alle critiche che aveva ricevuto sui social in seguito al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La Moric aveva attraversato la porta rossa per parlare della sua storia d’amore con Luigi Favoloso, ma i telespettatori avevano notato ...

Loredana Lecciso/ Cambio di look dopo la fine con Al Bano : "Senza extension" (Domenica Live) : Loredana Lecciso continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina. Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:13:00 GMT)