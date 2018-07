Calciomercato Roma | Ziyech | il tempo stringe

Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per un ex Roma : Fassone e Mirabelli puntano un big per il centrocampo : Il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo Leandro Paredes, profilo già seguito in passato dal Milan Il Milan fa sul serio per Leandro Paredes, il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo il giocatore dello Zenit San Pietroburgo. LaPresse/Jennifer Lorenzini Contatti avviati con gli agenti del calciatore, un confronto utile per capire i costi dell’operazione e la fattibilità di una trattativa ...

Ziyech alla Roma? / Calciomercato : l'affare sembrava fatto - ma ora diventa un rebus : Ziyech alla Roma? Calciomercato: l'affare sembrava fatto, ma ora diventa un vero rebus. Dal Marocco sono convinti che sia pronto l'annuncio con una cessione a 30 milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:33:00 GMT)

Calciomercato - Nainggolan saluta lo staff della Roma a Trigoria : 'Mi mancherete tutti' : Radja Nainggolan ha pubblicato un video nelle storie Instagram nel quale saluta dall'interno degli spogliatoi di Trigoria: "Ragazzi, è stato un piacere. Mi mancherete tutti, vi voglio bene". Il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - duello con l’Inter per Pavard : Calciomercato Roma – Il Mondiale in Russia sta regalando grosse emozioni e colpi di scena, tanti calciatori si stanno mettendo in mostra ed in particolar modo una squadra che sta disputando una competizione ottima è sicuramente la Francia. Un grande protagonista fino al momento è stato il terzino destro Benjamin Pavard, autore di una rete fantastica che è risultata fondamentale per vittoria e qualificazione contro l’Argentina. ...

Mertens alla Roma? / Calciomercato : i giallorossi piombano sul belga del Napoli - ma la clausola è scaduta : Mertens alla Roma? Calciomercato: i giallorossi piombano sul belga del Napoli che ora è impegnato in nazionale al Mondiale. La clausola è scaduta, si deve trattare con Aurelio De Laurentiis.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:35:00 GMT)

Calciomercato Reggina - ufficiale : Ciavattini dalla Roma : REGGIO CALABRIA - Il difensore classe 1998 Stefano Ciavattini è un giocatore della Reggina. Lo ha reso noto il club calabrese attraverso la seguente nota: "La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l'...

Florenzi all'Inter/ Calciomercato - la Roma in stand-by per il rinnovo : il campione prende tempo : Florenzi all'Inter: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:04:00 GMT)

Calciomercato Real Madrid - dalla Spagna : per la porta Courtois prima scelta. Alisson - la Roma chiede troppo : Un obiettivo concreto per il Real Madrid, adesso più che mai: è Thibaut Courtois il portiere che sembrerebbe sempre più vicino ai Blancos. Necessità assoluta di trovare un numero uno affidabile anche ...

FLORENZI ALL'INTER/ Calciomercato - un corteggiamento iniziato sei anni fa : la Roma tratta il rinnovo : FLORENZI ALL'INTER: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Calciomercato Roma : Florenzi - fiducia rinnovo. Chelsea su Alisson : Non solo acquisti e nuovi volti, la dirigenza della Roma sta lavorando su due fronti: rinnovi di contratto e cessioni. Partiamo dal primo punto e dal primo nome sulla lista di Monchi, Alessandro ...

Calciomercato Roma - obiettivo Herrera : Monchi cerca l'intesa : Pastore, Coric, Kluivert, Marcano e tanti altri, non si contano più. E' una Roma che corre veloce sul mercato e cerca di sorpassare tutti. L'ultimo nome per il centrocampo è una vecchia conoscenza ...

Hector Herrera alla Roma? / Calciomercato : se non arriva ora sarà a Trigoria tra un anno a parametro zero : Hector Herrera alla Roma? Calciomercato: se il centrocampista del Porto non arriva ora sarà a Trigoria tra un anno a parametro zero. Ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:37:00 GMT)

Florenzi all'Inter / Calciomercato - fase di stallo con la Roma per il rinnovo : Florenzi all'Inter, Calciomercato: pronti 4 milioni di euro a stagione per l'esterno della Roma. I nerazzurri si butteranno se il rinnovo con i giallorossi dovesse saltare(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Calciomercato : la Roma scatenata - nel mirino un ex Inter [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Roma- Nell’attesa della risposta del Sassuolo sull’attaccante Domenico Berardi, uno dei pupilli dell’allenatore Eusebio Di Francesco, il ds della Roma Monchi è partito all’assalto per un centrocampista del Real Madrid: si tratta del croato Mateo Kovacic, ex Inter. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul giovane centrocampista di raccordo dei ‘blancos’, ci sono anche la ...